Последняя соломинка: спасут ли дебаты Порошенко от поражения на выборах

Астролог Влад Росс считает, что все уже предрешено, и дебаты ничего не изменят - президентом станет Зеленский / Главред

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут едва ли состоятся. Хотя штаб действующего президента будет всячески пытаться продавить именно такой вариант. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Для Порошенко 14 апреля звезды сложатся в более благоприятную комбинацию, нежели для Зеленского. Потому что для Владимира это весьма неудачный день, тем более, неудачным для него будет обозначенное время – 14.14", - объяснил он.

Росс добавил, что 14 апреля - вообще не самый удачный день.

Читайте такжеГороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение"Видимо, политтехнологов Петра Порошенко просто увлекла магия цифр. Однако асцендент выпадает в самый конец зодиакального знака Льва, и Луна при этом не делает никаких аспектов ни к одной из планет. Хотя нет такого показателя, как "пустая" Луна – она будет находиться в Доме заточения, 12-ом Доме гороскопа. Такая комбинация указывает на то, что слишком поздно что-то делать или говорить, потому что уже все предрешено и намечено, ничего не изменить. И символ, который восходит 14 апреля в 14 часов 14 минут, – человек, тонущий в болоте. Так что политтехнологи Порошенко выбрали далеко не лучшее время для дебатов, в том числе для кандидата, на которого работают", - сказал астролог.

По словам Росса, Порошенко однозначно не консультируют астрологи, потому что он изначально совершил большую ошибку, которая предопределила исход избирательной кампании для него – он выдвинулся на Луне без курса.

"Кроме того, само число 14 не является выигрышным. Это число связано с зодиакальным знаком Девы, а Дева всегда является символом подчинения. Помимо этого, знак Девы противоречит знаку Зодиака Порошенко – Весам. Дева для Весов является знаком обмана и предательства. Так что в штабе Порошенко делают ставку на неправильную цифру", - отметил он.

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"Все это уже слишком поздно. Порошенко поздно спохватился, его уже никакая "соломинка" не вытащит и не спасет. Зеленский уже президент", - резюмировал Росс.

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