"Грех небольшой": СМИ рассказали, каким порно любят "баловаться" религиозные люди

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Люди, отличающиеся повышенной религиозностью, любят более дорогостоящие разновидности порнороликов и не скупятся на щедрые чаевые для вебкам-моделей.

Такие данные собрал популярный порносайт xHamster, опросив 11 тысяч верующих пользователей, сообщает авторитетное американское издание New York Post.

Опрошенные сайтом религиозные люди признались, что тратят на порно немалые суммы денег. К примеру, около 7% верующих юзеров платят вебкам-модели больше тысячи долларов (около 27 тысяч гривен). Среди нерелигиозных посетителей xHamster только около 3% готовы истратить на порно такие средства.

Кроме эротических онлайн-чатов, среди верующих людей громадной популярностью пользуется порно, снятое для виртуальной реальности (VR).

Напомним, ранее в Испании священники опростоволосились, напечатав порноактера-"лысого из Браззерс" на религиозных брошюрах. До этого сообщалось, что послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно и теперь "наслаждается мастурбацией".