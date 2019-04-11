Юная модель умерла от удушения во время BDSM-секса

Секс-удушение / photo.99px

22-летняя британская модель умерла от удушения во время BDSM-секса со своим 29-летним бойфрендом-немцем.

Соответствующее сообщение опубликовал таблоид The Sun. По данным журналистов, трагический инцидент произошел в отеле в городе Локарно (Швейцария).

До выяснения обстоятельств бойфренд погибшей был задержан швейцарскими полицейскими. По словам сотрудников отеля, накануне роковой секс-ночи пара серьезно поссорилась. А другие постояльцы утверждают, что из их номера доносились крики.

Сам немец утверждает, что после этого они с девушкой помирились, однако полиции предстоит установить, действительно ли ее смерть носила случайный характер.

Напомним, ранее мужчина умер прямо на возлюбленной во время секс-марафона. До этого многодетная мать умерла под любовником во время интимной оргии.