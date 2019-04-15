Британская превратила себя в ожившую секс-куклу: опубликованы фото

Синди Мур / instagram.com/iamdiamonddoll

Жительница британского города Манчестер Синди Мур потратила громадные деньги на пластические операции - чтобы стать похожей на куклу из секс-шопа.

Об этом сообщают журналисты издания Daily Star.

По их словам, 32-летняя Мур уже потратила около 13 тысяч долларов на услуги пластических хирургов, но теперь недоумевает, почему мужчины не хотят на ней жениться.Женщина называет себя "первой в мире ожившей секс-куклой и она до абсурда довела приняты пресловутые "стандарты красоты" - увеличив губы, бюст и попу до огромных размеров.

Синди Мур / instagram.com/iamdiamonddoll

Напомним, ранее 27-летняя порноактриса из Новой Зеландии Алисия Амира "превратила" себя в куклу из секс-шопа. До этого мужчина взорвал надувную секс-куклу в самолете на Ибицу.