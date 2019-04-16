Ученые выяснили, пенисы какой длины наверняка удовлетворят женщин

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Группа ученых из Университета штата Нью-Мексико и Университета штат Калифорнии (США) выяснили, что подавляющее большинство женщин, по всей вероятности, откажется от отношений с мужчинами с длинными и увесистыми гениталиями.

Такое сообщение опубликовали представители западных специализированных СМИ. Путем опроса 75 женщин (в возрасте от 18 до 65 лет) ученые установили, что ради достижения оргазма "прекрасному полу" нужен партнер с пенисом не менее 16 сантиметров.

Любопытно, что хватало женщин, которые не смогли толком сформулировать, какие пенисы им нужны для регулярной половой жизни. Однако для краткосрочных отношений они не против попробовать мужчин и с более солидными пенисами.

Самое же интересное, у женщин, долго живущих семейной жизнью, очень небольшие требования к мужьям по поводу пенисов. По их словам, для простого супружеского долга хватит и органов средней длины – в районе 14 сантиметров.

Напомним, ранее ученые развенчали самые популярные мифы о сексе и о пенисе в том числе. Позднее миллиардер-ювелир умер, пытаясь с хирургами увеличить свое мужское достоинство.