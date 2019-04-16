"Паршивый политик времен великой Аллы": по Путину "проехались" из-за поздравления Пугачевой

Путин / Reuters

В Сети жестко раскритиковали президента Российской Федерации Владимира Путина за поздравление певицы Аллы Пугачевой с 70-летием.

Поздравление главы РФ, адресованное артистке, опубликовал в Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу", — говорится в поздравлении Путина Пугачевой.

Под постом журналиста ряд интернет-пользователей негативно высказались о российском лидере, также порция негатива была "выплеснута" в сторону исполнительницы.

"Мелкий, паршивый политик, агрессор и оккупант времен великой Аллы!" — считает Светлана.

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‏"Что бы оставить о себе добрую память, надо просто вовремя уйти. Касается обоих", — отметила Тамара.

"Я так и не понял, кому исполнилось 70 лет? Что-то карлик совсем сдал в последнее время. Перед встречей с Пугачевой забегал к своему пластическому хирургу, а то уши и подбородок уплыли", — поделился мнением Другой Взгляд.‏

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"Как же надоело это *блища", — написал сергей.