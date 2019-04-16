"Обидели в лучших чувствах": Парень подал в суд на родителей, выбросивших его коллекцию порно

Порноколлекция / Vice

В городе Гранд-Хейвен (штат Мичиган, США) сын подал в суд на родителей – за то, что те выкинули его коллекцию порнографических материалов и секс-игрушек.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. По данным журналистов, в 2016-м молодой человек, имя которого скрывается, попросился пожить у родителей после своего развода.

Он прожил в родительском доме десять месяцев, а потом уехать жить в Индиану. Однако вещи забрал не сразу. Их позже переслали ему родители.



Читайте такжеЭксперты выяснили, какая связь между любовь к порно и бисексуальностьюОднако молодой американец был в ярости, когда узнал, что родители тайком выбросили его порноколлекцию − 14 ящиков с кассетами, журналами и секс-игрушками и стоила около 28,9 тысяч долларов США (около 775 тысяч гривен).

Парень решил немедленно засудить родителей. Однако в суде ему отказали. Но он не успокоился и подал апелляцию, требуя компенсацию морального ущерба в размере 86 тысяч долларов США (около 2,3 млн гривен).

Отец фаната порно во время прений в суде заявил о том, что отпрыска выгоняли из школы и колледжа из-за распространения "клубнички".

"Веришь или нет, но одна из причин, почему я уничтожил твою порноколлекцию, — сохранение твоего психического и эмоционального здоровья... Я бы сделал то же самое, если бы нашёл килограмм кокаина", — заявил он.

Напомним, ранее бывшая сотрудница сорвала покровы тайн с того, какие люди и как работают в индустрии порно. До этого СМИ со ссылкой на данные популярного порносайта рассказали, какой "клубничкой" любят "баловаться" религиозные люди.