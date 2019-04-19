Крупнейший в мире порносайт начал показывать пчелиное порно

Пчелы / "Он Фермер"

Один из крупнейших порносайтов PornHub запустил новый канал BeeSexual, на котором пользователи могут посмотреть видео с пчелами, опыляющими цветы.

Как сообщает Lenta.ru, в настоящий момент на канале 14 коротких видео длиной до минуты, каждое из них названо в стиле PornHub и озвучено известными порноактерами и порноактрисами. На канал подписались более тысячи человек, а размещенные на нем видео собрали свыше 85 тысяч просмотров.

В конце каждого ролика появляются слова: "Без пчел природа не может продолжать существование. За каждый просмотр на канале PornHub будет отдавать деньги благотворительным фондам, спасающим пчел".

Напомним, ранее ученые выяснили, чем опасен частый просмотр порно для женщин. До этого итальянский священник утверждал, что порно очень популярно из-за происков дьявола.