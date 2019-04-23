Врачи назвали овощ, спасающий от онкологии

Ученые выяснили, что морковь спасает от онкологии. / Tochka.net

Ученые из Оксфордского университета назвали овощ, который спасает от онкологии. Речь идет о моркови, которая содержит множество полезных элементов, а в особенности каротин.

Как сообщают Акценты, если ежедневно употреблять в пищу по 2,8 мл бета-каротина, то онкология будет не страшна. Ученые утверждают, что возможно даже снизить риск заболевания раком на 40%. Также в элементе имеются антиоксиданты, которые тоже помогают избежать онкологии.

Также морковь богата калием. Он отвечает за слаженную работу сердечно-сосудистой системы. Калий снижает давление и защищает сосуды от атеросклероза. К тому же, он защищает от возникновения варикоза.

Кроме того, морковь повышает настроение, а также спасает от боли, усталости и мигреней.

Ранее ученые выяснили, как регулярное употребление Виагры помогает предупредить онкологию.