Врачи назвали овощ, спасающий от онкологии

Кроме того, данный овощ повышает настроение, а также помогает от боли, усталости и мигреней.
Ученые из Оксфордского университета назвали овощ, который спасает от онкологии. Речь идет о моркови, которая содержит множество полезных элементов, а в особенности каротин.
Как сообщают Акценты, если ежедневно употреблять в пищу по 2,8 мл бета-каротина, то онкология будет не страшна. Ученые утверждают, что возможно даже снизить риск заболевания раком на 40%. Также в элементе имеются антиоксиданты, которые тоже помогают избежать онкологии.
Также морковь богата калием. Он отвечает за слаженную работу сердечно-сосудистой системы. Калий снижает давление и защищает сосуды от атеросклероза. К тому же, он защищает от возникновения варикоза.
Кроме того, морковь повышает настроение, а также спасает от боли, усталости и мигреней.
Ранее ученые выяснили, как регулярное употребление Виагры помогает предупредить онкологию.