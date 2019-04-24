Сотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире

Pornhub. Иллюстративное фото / Inverse

Ария Натаниэль, работающая SMM-менеджером самого крупного порносайта в мире Pornhub раскрыла западным журналистам все тайные пружины своей работы.

"Если люди о чем-то постоянно говорят, я хочу стать частью этого обсуждения. Это для меня происходит 24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году", —цитирует девушку портал Mashable. К слову, охват тем у Натаниэль крайне широкий, в него, помимо секса, входят спорт, политика, видеоигры и другие развлечения.

По словам девушки, работа в порноиндустрии никак повлияла на ее отношение к интиму в целом. "Люди ожидают, что я либо очень возбужденная, либо совершенно невосприимчивая в плане секса из-за такой работы. Но я не чувствую какого-либо сдвига в этом. Если что и изменилось, то только то, что у меня больше знаний об этом", — подытожила Натаниэль.

Напомним, ранее в Сети появился список тем в порнороликах, которые интересуют украинок на PornHub. До этого руководство порносайта выдало деньги психологам на исследования порнографии.