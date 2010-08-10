Завтра в Украине будет жарко и преимущественно сухо

11 августа в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +32...+34 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце ночью без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +29...+34 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +35...+40 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +20...+25 градусов, днем +34...+39 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +25...+27 градусов, днем +32...+34 градуса. 10 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.