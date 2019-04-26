Похотливое средневековье: Любовники попали в ловушку во время секса в старинном замке

Секс. Иллюстративное фото / Publika

В Шотландии 47-летний Алекс Конн и его 39-летняя Сара Линч ненароком угодили в заточение, после того, как занялись сексом в средневековом замке.

Такое сообщение опубликовали британский портал The Sun. По их словам, мужчина и женщина страстно предавались любовным утехам в одной из замковых башен. Совсем перестав "наблюдать часы", они пропустили тот момент, когда ворота замка закрылись на ночь.

К счастью для незадачливых любовников, на их истошные крики о помощи отозвалась сотрудница музея, размещенного в замке. Женщина выпустила Алекса и Сару. Сам мужчина рассказал журналистам, что происшествие надолго отбило у него желания искать новые необычные места для секса и впредь вообще будет куда более консервативно подходить к вопросам интима.

Средневекой замок в Шотландии / ForbinVisual

Напомним, ранее в Шотландии солдаты устроили групповой секс с девушкой. До этого в Англии пара занялась сексом на крикетном поле для детей.