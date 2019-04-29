Сотрудники секс-индустрии жестко распекли сериал Netflix о БДСМ

29 апреля 2019, 03:50

Создателям сериала на пикантную тему неожиданно "прилетело" от профессионалов.

Bonding / Netflix

Сотрудники американской секс-индустрии жестко раскритиковали недавно вышедший показанный на стриминг-сервисе Netflix сериал Связь (Bonding), посвященный сфере BDSM. 

По их словам, сериал полон стереотипов и с реальностью не соотносится никак. Кроме того, работники секс-индустрии считают, что Связь порочит образ женщин, работающих профессиональными доминатрикс.

К слову, сериал этот комедийный и посвящен аспирантке из Нью-Йорка, подрабатывающей доминатрикс, и ее лучшем друге-гее. 

Напомним, ранее ученые выяснили, какая связь между тягой к BDSM и удовольствием от секса. До этого они рассказали, почему кошатники склонны к грубому сексу и BDSM.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
сериал секс Netflix BDSM стриминг
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:34
Ученые рассказали, какой кофе лучше всего пить для здоровья
03:50
Сотрудники секс-индустрии жестко распекли сериал Netflix о БДСМ
03:03
Врач сказала, кому подходит трехразовое питание Видео
02:09
"Увидел родственную душу": эксперт рассказал об интересе Трампа к Зеленскому
01:50
Рева пояснил, почему назвал жителей оккупированного Донбасса "мразями"
01:28
Ученые выяснили, чем опасен хлеб
00:43
"Мумия": Алла Пугачева испугала поклонников новым фото
00:19
Осадчая, Никитюк, Бабкин: как знаменитости отметили праздник Пасхи Видео
28 апреля, воскресенье
23:44
В США умер один из авторов программы по утилизации ядерного оружия в странах СНГ
23:17
Собчак похвасталась, что сидела на коленках у Зеленского Видео
22:55
В Украине с июля возрастет стоимость ID-карт и загранпаспортов
22:27
Фильм Мстители: Финал установил абсолютный кассовый рекорд Видео
22:02
Названа наиболее опасная упаковка для продуктов питания Видео
21:39
"Переходят на русский язык": композитор обвинил украинских политиков в лицемерии
21:15
Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с Пасхой Видео
20:48
Певица МакSим после ДТП потеряла память
20:25
"Не жалко мразей": Рева рассказал, что думает о жителях ОРДЛО Видео
20:01
ВСУ представили проект БТР для морской пехоты Украины Видео
19:42
На Пасху в Украине в храмы пришло на 2,5 млн больше людей, чем в 140-миллионной России Видео
19:13
В Житомире съели 100-килограммовую шоколадную писанку: опубликованы фото Фото Видео
18:50
В Украине приостановили оформление биометрических документов: названа причина Видео
18:40
В Эстонии стартуют масштабные учения НАТО с участием Украины
18:23
"Путин попал в ловушку": эксперт оценил вероятность переговоров Зеленского с президентом РФ Видео
17:57
Скандал с дочерью Алсу на Голос.Дети: Лобода и Пугачева наградили проигравших
17:29
В НАТО пояснили, почему Украину пока не принимают в Альянс
17:22
"Дожди польют с новой силой": украинцев предупредили о надвигающемся циклоне Видео
16:57
"Не с того начал": в Совфеде РФ нервно отреагировали на ответ Зеленского Путину Видео
16:35
В Киеве на Позняках прогремел взрыв, есть погибшие
15:59
Социолог рассказал, чего в первую очередь ждут от Зеленского его избиратели
15:38
Геращенко рассказала, что Путину нужно сделать для выполнения Минских соглашений
15:20
"Команда – ж*па, дадим пи*ды": ультрас устроили разноc футболистам Карпат Видео
14:55
"Это ужас": родственники Началовой устроили войну за наследство певицы
14:37
Анна Седокова рассказала, при каком условии занимается сексом с мужчинами
14:24
"Позорный клоун": Неймар врезал болельщику после проигрыша в финале Кубка Франции Видео
13:56
"Жарил мясо на гриле и шутил": Зеленского "подловили" на отдыхе в Турции Фото Видео
13:34
"Устрашение в случае агрессии": в Бундестаге заговорили о новой стратегии по Донбассу Видео
13:27
"В лоно империи Путина": Легендарный офицер ВСУ спрогнозировал, чего сделает Кремль на Донбассе
12:57
Без "прокладок" и коррупции: в СНБО рассказали, что создадут вместо Укроборонпрома Видео
12:25
"Свет победит тьму": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой Видео
11:56
Венгерский триумф: Ребров привел Ференцварош к чемпионству в свой первый сезон Видео
11:30
Штормовое предупреждение на Пасху: синоптики рассказали, где ждать грозы и шквалы Видео
11:22
В США 19-летний парень расстрелял прихожан в синагоге: детали инцидента
10:49
Полезный совет Владимиру Зеленскому мнение
10:42
Российские самолеты разбомбили жилища мирных жителей в Сирии: есть погибшие
10:31
На майские праздники украинцев ждут магнитные бури: как уберечься Видео
10:15
Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили украинцев с Пасхой
10:11
Диетолог развеяла миф о сжигании жира после тренировок Видео
09:46
Майские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада Видео
09:40
В Раде предложили и расписали, как стоит ликвидировать Укроборонпром
09:13
Трамп рассказал, как в США расследуются "невероятные" факты "сговора" Клинтон и Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться