Сотрудники секс-индустрии жестко распекли сериал Netflix о БДСМ

Bonding / Netflix

Сотрудники американской секс-индустрии жестко раскритиковали недавно вышедший показанный на стриминг-сервисе Netflix сериал Связь (Bonding), посвященный сфере BDSM.

По их словам, сериал полон стереотипов и с реальностью не соотносится никак. Кроме того, работники секс-индустрии считают, что Связь порочит образ женщин, работающих профессиональными доминатрикс.

К слову, сериал этот комедийный и посвящен аспирантке из Нью-Йорка, подрабатывающей доминатрикс, и ее лучшем друге-гее.

Напомним, ранее ученые выяснили, какая связь между тягой к BDSM и удовольствием от секса. До этого они рассказали, почему кошатники склонны к грубому сексу и BDSM.