Молодая порнозвезда побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью

Молодая и популярная американская порноактриса Кимми Грэнжер выложила на своей страницу в соцсети Instagram порцию откровенных фотографий.

На них 23-летняя порностарлетка предстает то в откровенном белье, то в соблазнительных позах, то и вовсе - с голой грудью (правда, с кокетливо прикрытыми сосками).

Грэнжер имеет итальяно-сицилийское происхождение. Начала свою трудовую карьеру в 2013-м, работая бармен в стриптиз-клубе. Через года она сама стала танцевать стриптиз. В 2015-м же девушка перебралась в Майами, где и начала сниматься в порно.

С тех пор девушка успела сняться в 275 фильмах и роликах для студий Brazzers, Digital Sin, Evil Angel, Girlfriends Films, Girlsway, Jules Jordan Video, Mofos, Naughty America, Nubile Films, Reality Kings и многих других.

Напомним, ранее в Мексике скончался известный актер и обладатель ''порно-Оскара", а в США полиция повязала порнозвезду с сожителем за сексуальное насилие.



