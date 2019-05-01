В Японии открыли бордель для воплощения самых развратных фантазий с секс-куклами

1 мая 2019, 02:54

Всего сейчас в "гнезде разврата" клиенты могут выбирать из нескольких "работниц".

Куклы Lumi Dolls / Red Nation Weekly

В Японии открыли новейший дом терпимости LumiDolls, в котором мужчины могут за деньги попробовать секс (в том числе и втроем) с современными секс-куклами, которую внешне уже практически не отливаются от живых женщин.

Об этом рассказал журналистам владелец заведения, расположенного в городе Нагоя - Серджи Прието, сообщает таблоид Mirror.

По его словам, предаться интиму с секс-роботом можно за 13 тысяч иен (около 3 тысяч гривен) в час. 

В комплекте на кукле идет откровенное нижнее белье, школьная форма и некоторые другие аксессуары. Причем клиенты могут договориться и взять не одну, а несколько кукол.

Всего в борделе сейчас "работают" четыре секс-куклы различных модификаций с искусственным интеллектом, одна из них, Эрика -  с предустановленным бюстом пятого размера. В дальнейшем Прието планирует закупить и секс-роботов мужского пола.

"Работницы" борделя / Mirror

Напомним, ранее на выставке в США роботы станцевали стриптиз. До этого ученые рассказали, чем опасны секс-роботы для человеческих браков.

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Япония бордель секс-роботы секс-кукла
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