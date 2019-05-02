Зеленый борщ, классический рецепт: как сварить самый вкусный борщ зеленый

2 мая 2019, 07:50

Зеленый борщ классический несложно варить, приготовление этого блюда не займет много времени.

Рецепт самого вкусного зеленого борща
Назван рецепт самого вкусного зеленого борща / Скриншот

С наступлением весны организм все больше требует зелени. С зеленью можно готовить не только закуски и вторые блюда, но и одно из популярных первых блюд — зеленый борщ.

Одним из ключевых ингредиентов в блюде борщ зеленый является щавель. Конечно, щавель можно купить и зимой, но считается, что сезонные продукты намного полезнее.

Главред решил узнать классический рецепт зеленого борща и объяснить, как варить самый вкусный зеленый борщ.

Как варить зеленый борщ

Зеленый борщ, классический рецепт 

Борщ зеленый, рецепт со щавелем и вареными яйцами

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить зеленый борщ с щавелем: 800 г свиных ребрышек, 7 вареных яиц, 1 большой пучок щавеля, 1 морковь, 1 луковица, 3 картофелины, 1 лавровый лист, перец черный горошком, петрушка и сахар, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как приготовить зеленый борщ (классический рецепт)

Нарежьте свиные ребрышки небольшими кусочками. Налейте в кастрюлю 2 л воды, положите ребрышки и варите на среднем огне. После того, как вода закипит, снимите пену, немного подсолите жидкость, сделайте медленный огонь, положите лавровый лист и черный перец горошком.

Через 15 минут достаньте лавровый лист и продолжайте варить бульон на медленном огне. Нарежьте лук тонкими полукольцами, а морковь — нетолстыми полосками.

Зеленый борщ классический: как нарезать морковь
Зеленый борщ, классический рецепт: как нарезать морковь / Скриншот

После того, как вы достанете из бульона лавровый лист, всыпьте в жидкость лук. После того, как бульон закипит, добавьте морковь.Читайте такжеКак приготовить солянку: лучшие рецепты солянки

Через 30 мин положите в бульон картофель, нарезанный нетолстыми полосками, и варите все ингредиенты около 15 мин. 

Зеленый борщ классический: как нарезать картофель
Зеленый борщ, классический рецепт: как нарезать картофель / Скриншот
Приготовление зеленого борща по классическому рецепту
Приготовление зеленого борща классического / Скриншот

Потом всыпьте в зеленый борщ тщательно промытый щавель, порубленный не очень тонко.

Зеленый борщ классический: как нарезать щавель
Зеленый борщ, классический рецепт: как нарезать щавель / Скриншот

Тщательно все перемешайте и добавьте в борщ зеленый яйца, порезанные средним кубиком. 

Зеленый борщ классический: как нарезать яйца
Зеленый борщ, классический рецепт: как нарезать яйца / Скриншот

После этого всыпьте в борщ зеленый классический, рецепт которого хотите реализовать, промытую и мелко порезанную петрушку, снова все перемешайте, добавьте соль, сахар и перец по вкусу (также можно добавить воды) и поварить блюдо еще 5 мин.

Зеленый борщ, рецепт которого предусматривает использование щавеля, несложно воплотить в жизнь. После того, как борщ зеленый сварится, ему стоит дать настояться, а только потом подавать к столу. Зеленый борщ, классический рецепт которого можно легко реализовать, стоит подавать со сметаной.

Ранее Главред назвал разные рецепты красного борща — украинского борща, объяснил, как приготовить борщ с фасолью, постный борщ, а также рассказал, как сварить вкусный борщ в мультиварке. 

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