Ученые выяснили, как связаны секс и размер женских грудей

Женская грудь / Дни24

Женские бюсты склонны увеличиваться, если их обладательницы регулярно занимаются сексом. К такому выводу пришла группа французских ученых. Согласно полученным ими результатам, во время занятий сексом у женщин активно вырабатываются специфические гормоны, влияющие на размер бюста.

Ученые также выяснили, что, если по каким-то причинам дамы сексом не занимаются, то грудь (в большинстве случаев) уменьшается, но все равно восстанавливается потом - в случае возобновления интимных связей.

Напомним, ранее ученые выяснили, какая наличествует связь между сексом и стрессом. Потом медики рассказали, как можно похудеть благодаря сексу.