В Сеть выложили подборку красивейших фото 18+ обнаженных моделей

В Сети выложили очередную подборку работ известного мастера запечтлевания обнаженной натуры – британского фотографа Боба Карлоса Кларка.

"Картинка, которая никого не волнует, бесполезна. Я хочу, чтобы мои фотографии были заряжены сексуальностью за гранью возможного, чтобы они напрямую воздействовали на мужские животные инстинкты", – цитирует мастера портал Камералабс.

К слову, активно работать Боб Карлос Кларк начал еще в родной Ирландии в начале 70-х. Впоследствии из-за того, что он, помимо обнаженных моделей, любил фотографировать дам, одетых в облегающие резиновые костюмы, критики назвали его "основоположником фетишистской образности".

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку изысканной ретро-эротики, а также опубликовали подборку психоделических откровенных фото.