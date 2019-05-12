Жгучая порнозвезда-испанка "завела" фанатов снимками голой и топлесс

12 мая 2019, 19:32

Девушка, в силу профессии, стыдливостью и скромностью, по всему видать - вообще не страдает.

  • Бриджит Би (Луз Абреу) instagram.com/thisisbridgetteb
  • Бриджит Би (Луз Абреу) instagram.com/thisisbridgetteb
  • Бриджит Би (Луз Абреу) instagram.com/thisisbridgetteb
  • Бриджит Би (Луз Абреу) instagram.com/thisisbridgetteb
  • Бриджит Би (Луз Абреу) instagram.com/thisisbridgetteb

Известная американская порнозвезда испанского происхождения Бриджет Би (настоящее имя - Луз Абреу) побаловала фанатов порцией очередных откровенных снимков в Instagram.

Она родилась в Барселоне в 1983-м. В столице Каталонии Абреу  и выросла, причем получила строгое воспитание в католической школе. В 20 лет девушка уехала на учебу в США, где получила степень бакалавра по специальности Fashion Merchandising в Университете штата Огайо. Именно тогда она начала подрабатывать как стриптизерша в барах. Там она и свела знакомства с несколькими порноактрисами, которые, оценив ее "жгучую" внешность, посоветовали ей попробовать снять в фильмах жанра-ХХХ.

Дебютировала Абреу под псевдонимом Бриджит Би в порно в 2008-м. С тех пор она, по состоянию на 2019-й, снялась в 796 порнофильмах. Впоследствии Абреу вышла замуж за коллегу по цеху - порноактера из России Маркуса Дюпри (Алексея Маетного). С ним она и проживает в окрестностях Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее молодая порнозвезда побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью. До этого имевшая секс с Трампом порнозвезда бесстыдно показала прелести в фотосессии для Playboy.


 

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США Испания топлес обнаженные фото порнозвезда порноактер
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