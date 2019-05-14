"Когда кончите мастурбировать - голосуйте": Датский политик выложил свой предвыборный ролик на Pornhub

14 мая 2019, 04:17

Что и говорить - очень нетрадиционный способ избрал политик в предвыборной борьбе.

Pornhub
Pornhub / Polygon

В Дании политик Йоахим Б. Олсен решил привлечь избирателей, разместив свой рекламный ролик на самом популярном в мире порносайте Pornhub.

Такое сообщение опубликовал портал Politico. Олсен баллотируется от партии Либеральный альянс в парламент Дании. Он бывший спортсмен, который в 2004 году завоевал на Олимпийских играх в Афинах серебряную медаль в толкании ядра.

"Мы подумали, что это может быть забавно - запустить рекламу на Pornhub. Половина интернета - это порно, и вы должны быть там, где избиратели - в том числе на порносайтах", - сказал Ольсен.

Читайте такжеPornhub выдал деньги психологам на исследования порноСлоган политика гласит: "Когда вы закончите мастурбировать - голосуйте за Йокко".

"Я знаю, что некоторые люди будут напуганы. Сегодня вообще невозможно сказать что-то, чтобы не огорчить кого-то. Те, кто знают меня как политика, знают, что я серьезный, но у меня есть чувство юмора, и я думаю, что это очень смешно", - подытожил Ольсен.

Напомним, ранее сотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире. До этого в Сети появился список тем, интересующие украинок на порносервисе PornHub.


 

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выборы Дания парламент политик Pornhub
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