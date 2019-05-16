Небритый Зеленский, трогательный Потап и красотка Сумская: выдающиеся украинцы отмечают День вышиванки

Владимир Зеленский Facebook/Владимир Зеленский
День вишиванки – картинки Facebook/Александра Михайловна
Тарас Тополя Facebook/Антитіла
День вишиванки – картинки Facebook/Александр Лещенко
День вишиванки – картинки Facebook/Віктор Уколов
День вишиванки – картинки Facebook/Віктор Уколов
День вишиванки – картинки Facebook/Віктор Уколов
День вишиванки – картинки Facebook/Віктор Уколов
День вишиванки – картинки Facebook/Віктор Уколов
День вишиванки – картинки Facebook/Віктор Уколов
Віктор Уколов Facebook/Віктор Уколов
День вишиванки – картинки Facebook/10 Гірсько- Штурмова Бригада
День вишиванки – картинки Facebook/10 Гірсько- Штурмова Бригада
День вишиванки – картинки Facebook/10 Гірсько- Штурмова Бригада
День вишиванки – картинки Facebook/Андрей Шевченко
Павел Зибров Instagram
День вишиванки – картинки Instagram
Потап Instagram
Светлана Вольнова, Екатерина Бужинская и Ольга Сумская Instagram
День вишиванки – картинки Instagram
День вишиванки – картинки Instagram
Наталья Диденко Facebook/Наталка Діденко
День вышиванки 2019 Украина отмечает 16 мая. Подробнее читайте в материале Главреда День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019.
С праздником украинцев в соцсетях уже поздравило немало выдающихся украинцев – от военных до будущего президента Украины Владимира Зеленского.
В частности, Зеленский, поздравляя с Днем вышиванки 2019, отметил, что забыл в этот день побриться – но зато не забыл надеть национальную одежду.
Мы также подготовили для вас яркие и самобытные поздравления с праздником – в материале День вишиванки 2019: привітання, листівки та вірші.