Небритый Зеленский, трогательный Потап и красотка Сумская: выдающиеся украинцы отмечают День вышиванки

День вышиванки 2019 Украина отмечает 16 мая. Подробнее читайте в материале Главреда День вышиванки в Украине: традиции праздника и модные тренды 2019.

С праздником украинцев в соцсетях уже поздравило немало выдающихся украинцев – от военных до будущего президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Зеленский, поздравляя с Днем вышиванки 2019, отметил, что забыл в этот день побриться – но зато не забыл надеть национальную одежду.

Мы также подготовили для вас яркие и самобытные поздравления с праздником – в материале День вишиванки 2019: привітання, листівки та вірші.