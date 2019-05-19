"Колхозница с голой ж*пой": в сети скандал из-за русскоязычной украинки, устроившей матерный дебош в самолете. Видео 18+

В сети скандал из-за русскоязычной украинки, устроившей матерный дебош в самолете. Видео 18+ / Скрин с видео

В сети опубликовали видео, на котором пассажирка рейса Барселона-Киев (по всей вероятности, украинка) 17 мая устроила матерный дебош на борту.

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"Высота 11900, самолет идет на снижение. Девушка купила в дьюти фри бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они – иностранцы. По прилету девушку ждал наряд полиции, прямо у трапа", – прокомментировал происходящее на видео автор поста.

Стоит отметить, что если некоторые пользователи в комментариях и пытались оправдать дебоширку фразами "ну выпила лишнего, с кем не бывает" – то большинство все же резко выступили против такого поведения.

"Вот дрянь позорная, запретить ей доступ в самолеты, пусть на телеге едет колхозница с голой ж*пой", – пишет светлана вражитор.

"Она больше мата не знает? Какой скудный словарный запас… а жаль", – отмечает Farah Damirova.

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"За патли і об асфальт", – призывает Сергей Полищук.

"Я не жестокий человек, но ей я дал бы по еб*лнику очень сильно с ноги", – заверил Арсен Салманов.

"Я не понимаю, почему до сих пор не разрешили борт проводникам пистолеты с транквилизатором (борт в воздухе, человек в неадекватен, один дротик – и он спокойненько спит до посадки и не несет опасности в полете)", – предложил свое решение проблемы Иван Слипцов.

Кто-то даже допускает, что дело не в алкоголе, а в иных запрещенных веществах.

"Разве от виски такое будит? Девушка или изночальна больна психикой или чет обкурилась (орфография автора сохранена – ред.)", – отмечает Лена Ххх.

Примечательно, что некоторые корень проблемы увидели в русскоязычии виновницы инцидента. Так, пользователи Елена Семенова и Gabriel Chávez Esparza написали: ""Руськоязична" у всій красі".

На что в ответ получили от Anna Kisel: "Рот закройте,"нерусскоязычный" расстравитель вражды. Тьфу на Вас от всей Беларуси. Стыдоба не меньше, чем эта быдложонка".

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику:

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