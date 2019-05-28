"Секс трижды в неделю": Супрун дала 10 советов, как правильно зачать ребенка

28 мая 2019, 12:06

Женщинам, старше 35 лет, может потребоваться вдвое больше времени,

Ульяна Супрун
Супрун рассказала, как зачать ребенка / УНИАН

И.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун славится своими советами в соцсетях. Вопреки критике, она продолжает упорно развеивать мифы украинцев о медицине и здоровье. Откровенный разговор о зачатии ребенка Супрун начала с украинцами вчера.

И.о. минздрава написала на своей Facebook-странице, что нужно сделать, чтобы родился здоровый малыш. И попросила граждан не искать советов о подготовке к беременности в интернете.

Совет 1 – Анализ крови

Кровь надо сдать обоим родителям, чтобы выяснить резус-фактор. Даже если у отца Rh+, а у матери Rh-, не стоит паниковать, боясь резус-конфликта, у ребенка не обязательно будет Rh+.

Если нет кровоизлияний, истории прерывания беременностей, предыдущего рождения резус-положительного ребенка или внематочной беременности, то во время беременности все должно быть в порядке.

Дело в том, утверждает Супрун, что во время родов кровь Rh- матери и Rh+ ребенка могут контактировать, и последующие беременности могут быть осложнены.

Совет 2- Инфекционные болезни

И мужчина, и женщина просто обязаны провериться на ряд заболеваний. Это сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес, наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмоз, корь. Также важно провериться на наличие болезней, передающихся половым путем.

Читайте такжеСупрун после инаугурации покинула Украину: опубликовано видеоВ этом месте Супрун развеяла миф про токсоплазмоз, который, как считается, может
передаваться через кошачьи фекалии.

Оказывается, заверила Супрун, вирус передается через плохо прожаренное или соленое мясо, а не кошачьи фекалии. Поэтому, если у будущей роженицы нет иммунитета к токсоплазме, не стоит сдавать кота в приют.

Совет 3 - Прививки

Перед беременностью Супрун советует сделать такие прививки:

  • против ветрянки, если не болели;
  • если один из партнеров носитель вируса гепатита В, другому следует пройти вакцинацию;
  • столбняк и дифтерия - необходимо делать каждые 10 лет;
  • надо проверить антитела к кори и при необходимости сделать прививки, потому что корь, свинка и краснуха - угроза для плода.

А во время беременности можно и надо делать прививки против гриппа. К тому же антитела могут передаваться от матери к ребенку, и "пригодятся" ему уже после рождения.

Совет 4 – Вредные привычки

Категорично следует бросить курить, пить и употреблять наркотики. Причем, это касается обоих будущих родителей.

Совет 5 – Лекарства

Ряд лекарств категорически запрещен во время беременности. Ни в коем случае нельзя прописывать себе самостоятельно лекарства или БАДы. Даже лекарства на основе трав могут навредить будущему ребенку, забила тревогу Супрун.

Совет 6 - Вес

По мнению Супрун, и мужчина, и женщина должны следить за своим весом. Индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах 18,5 - 25%. При чем ожирение часто связано с поликистозом яичников, что вызывает проблемы с зачатием.

К тому же женщины с нормальным весом реже требуют кесарева сечения во время родов.

А женщины с недостаточной массой тела (ИМТ ниже 11%) вообще не могут забеременеть из-за аменореи - прекращения менструации.

А у мужчин абдоминальный жир (живот) также снижает перспективу стать отцом.

Совет 7 - Щитовидка

Трудности с щитовидной железой, такие как недостаток или избыток гормонов, могут вызывать проблемы с зачатием, беременностью - пре-эклампсию, преждевременные роды или даже пороки развития ребенка.

Совет 8 - Витамины

Фолиевая кислота (витамин В9) - ее надо начать пить за три месяца до запланированного зачатия и не прекращать до 12 недели беременности. Это - главный витамин профилактики пороков развития плода.

Вегетерианкам или женщинам с болезнями кишечника могут потребоваться добавки витамина В12.

Читайте такжеСупрун рассказала о вреде социальных сетейВ случае анемии могут быть нужны добавки железа, витамина В12.

Перед зачатием можно принимать витамин Е, особенно мужчинам. Однако после зачатия этот витамин не рекомендуется.

Мужчинам стоит налегать на грецкие орехи, семена тыквы и арахис, поскольку они являются источниками цинка - микроэлемента, нужного для сперматогенеза.

Мультивитамины нужно принимать только в случае недостаточного и однообразного рациона.

Совет 9 - Гинеколог

Супрун настаивает, что необходимо сделать УЗИ органов малого таза и цитологическое исследование цервикального канала.

Также стоит узнать о состоянии своих фолликулярных запасов - потенциальное количество яйцеклеток, которые могут пройти овуляцию на протяжении жизни. Это важно сделать женщинам, которые довольно долго откладывают беременность, поскольку с возрастом такие запасы уменьшаются, причем этот процесс индивидуальный.

Мужчинам стоит пройти обследование у уролога, особенно если есть дискомфорт с мочеиспусканием или частичная эректильная дисфункция.

Совет 10 – Заниматься сексом

И самое важное. Большинство здоровых фертильных пар могут зачать в течение 6-12 месяцев. А женщинам, старше 35 лет, может потребоваться вдвое больше времени, заверила Супрун.

Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю - ( а тут - внимание!) за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее.

Напомним, ранее Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть клубнику.

До этого в Минздраве посоветовали, как отучить себя от сладкого.

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