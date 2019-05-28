Чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським

Віктор Лещинський / Главред

4 червня, об 11.00, на сайті Главред відбудеться чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України (НЕБАУ), віце-президентом Академії будівництва України, керівником незалежної експертизи "ПРОЕКСП" Віктором Лещинським.

Нові державні будівельні норми в Україні – зрада чи перемога? Що дасть об’єднання провідних українських експертів у будівельній галузі? Як врятувати столичний "скляний міст" від краху? На ці та інші питання Віктор Лещинський відповість під час чату.

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