Голая модель погибла, выпав из окна после секс-вечеринки с миллиардером

Ивана Смит / Hollywood Life

В Малайзии продолжают расследовать гибель голландской модели Иваны Смит, случившейся в конце позапрошлого года.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, девушка поехала в гости к знакомому миллиардеру и его супруги - ради секс-вечеринки. Однако через несколько часов Смит выпала из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже - причем обнаженная и босая. Позднее вскрытие установило, что девушка перед гибелью принимала наркотические вещества.

Сам миллиардер и его супруга считают, что инцидент - трагическая случайность и утверждают, что Смит была "подругой семьи" и часто бывала у них в гостях.

Напомним, ранее в Нигерии мужчина скончался прямо во время секс-марафона со своей возлюбленной. Позднее в Колумбии 32-летняя мать четверых детей умерла во время секса со своим бойфрендом.

