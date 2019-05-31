Порноактриса сверкнула ухоженными прелестями на откровенных фото

Известная американская порноактриса Дана ДеАрмонд в очередной раз побаловала своих фанатов порцией откровенных фото.

Ее полное имя Дана Мишель Де Армонд. Она родилась 16 июня 1979, в городе Форт-Брагг (штат Калифорния, США). Девушка начала сниматься в порнофильмах и роликах в 2004-м. С тех она заслужила репутацию одной из самой трудолюбивых работниц ХХХ-индустрии. За 15 лет карьеры, ДеАрмонд снялась в 1071 фильме/ролике.

К слову, на ее страницу в Instagram подписано 386 тысячи человек.

Напомним, ранее порноактриса из Польши побаловалась в бассейне и "засветила" грудь с ягодицами. До этого ее коллега из Новой Зеландии "превратила" себя в куклу из секс-шопа.