В США глумливо назвали главный российский храм заводом по выпуску секс-игрушек

7 июня 2019, 03:01

Ждем негодующих заявлений об оголтелой и махровейшей русофобии от господ Лаврова и Захаровой.

Собор Василия
Собор Василия Блаженного / Православие

В США комик и ведущий сатирической передачи The Daily Show Тревор Ноа (Trevor Noah) отпустил жесткую шутку по поводу цензуры в фильме Рокетмен (биографическая картина о легендарном музыканте Элтоне Джоне - Главред) в российском прокате.

Ведущий отметил, что в байопике о британском музыканте показано много из того, что есть в самой России.

"Ваш президент ездит с голым торсом на лошади, вы любите развлекаться в ночных клубах, а столица похожа на волшебный завод по производству дилдо. Пытаетесь уйти от самих себя, товарищи", — пошутил Ноа.

При этом на фразе о фабрике по производству секс-игрушек телезрителям показали Собор Василия Блаженного. 

Далее Ноа добавил, что вырезать из Рокетмена  гомоэротические эпизоды и сцены с употреблением наркотических веществ  - то же самое, что вырезать из фильмов франшиза Форсаж.

"Россия хочет фильм про Элтона Джона, но без гомосексуальных сцен? Может, им еще нужен "Форсаж" без автомобилей? Потому что тогда вы просто будете смотреть фильм про лысеющих мужиков", — подытожил он.

Напомним, ранее в США в честь человека-амфибии из оскароносного фильма Форма воды создали фаллоимитатор. До этого в Австралии продали самый дорогой искусственный пенис на планете, обильно инкрустированный бриллиантами и сапфирами.

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