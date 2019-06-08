Пати в кровати: Топ-5 секс-игр для постели

Секс-игры / Cosmopolitan

Любые постельные игры с партнером — отличный способ расслабиться и отвлечься от бытовых повседневных забот.

Эксперты издания Сosmo сделали специальную подборку из таких сексуальных игрищ.

№1. Смена поз. Секс в одной позиции - "всадницы", "прачки" - как правило, очень быстро придается. Поэтому паре стоит устроить соревнование - сколько поз по-максимуму можно перепробовать за один половой акт.

№2. Думайте позитивно и широко и попробуйте "секс без оного" — делайте все, но без,собственно, проникновения гениталиями. Правда, тут нужна большая выдержка и сила воли.

Читайте такжеМедики составили топ-5 самых абсурдных мифов о сексе№3. Поиск точек. Выберите несколько позиций на теле, загадайте одну из них. При каждом неправильном ответе пускай партнер/партнерша чмокает в то место, которое было названо.

№4. Интимный шопинг. Совместный поход в секс-шоп и за нижним бельем очень сближает. В первом заведении можно тайком друг от друга выбрать пикантные подарки к ближайшему празднику, во втором — проверить, совпадают ли вкусы в отношении белья.

№5. Уборка. Тут нужно брать пресловутый пипидастр (пушистую щетку для смахивания пыли с мебели - Главред) и делать ею легкий интимный массаж.

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