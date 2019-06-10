Психолог пояснили, почему женщины любят секс

Секс / Maxim

Женщинам нравится и нужен секс - даже если отсутствует или слаба пресловутая эмоциональная близость.

Такое мнение высказала Лилия Ахремчик, тренер и психолог, в своем блоге на Обозревателе.

"Женщинам секс нужен. И сексуальными им быть нравится. Это если женщины без травм и боли, которые не дают им раскрыться и проявиться во всей полноте своей женственности", - написала она.

Читайте такжеУченые рассказали, почему у женщин случается аллергия на сексПо мнению Ахремчик, тяга к сексу "инсталлирована" в женский огранизм и удалить ее оттуда практически нереально."Давайте без иллюзий: секс - это заводская прошивка мироздания, BIOS. И не надо сентенций "Я могу только по любви". Ты можешь, потому что у тебя заныло внизу живота или дрожь по телу, потому что он, с*ка, пахнет. Ах, как он пахнет! Или взгляд у него такой", - написала она.

Как утверждает психолог, женщинам стоит четко отграничить для себя любовь и секс - иначе вряд удастся достить гармонии в половой жизни.

"Я не устану повторять: секс и любовь - это разное. Когда, наконец, женщины начнут это различать, их страдания закончатся. Хотеть мужчину и хотеть с ним жить - в корне разные желания. Чтобы хотеть, не обязательно любить. Любя, можно и не хотеть", - подытожил он.

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