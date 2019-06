Топ-5 лучших вариантов прелюдий к сексу: женская версия

Иллюстративное фото / ТСН

Когда женщина кажется, что она с партнером воплотила в жизнь все, что знала и умела в сексе, всегда стоит попробовать перейти на новый уровень.

Соответствующее сообщение и топ-5 рекомендаций для "горячей" подготовки к сексу опубликовал портал Cosmo.

1. Пускай партнер получит стриптиз. Включи возбуждающую музыку (только не Your Can Leave Your Hat On Джо Кокера и Stop Сэм Браун) и медленно-медленно извивайся в танце под нее. Сними чулочки, юбочку, расстегни пуговицы на блузочку. А потом - финальными резкими аккордами - оставшееся бельишко.

2. Страстно станцуй с ним. Что-то типа танго. Правда, если твой партнер реально плохой танцор, то можно разыграть классическую схему со щупаньем друг друга и неловкое топание под "медляк" - как когда-то было в пионерском лагере.

Читайте такжеГрудастая британская модель Playboy устроила секс-игры на пляже: фото 18+3. Пришли пошлое SMS. К примеру, в разгар работы отправь ему сообщение о том, как ты вожделеешь секса с ним дома.

4. Вручи подарочную карту. К примеру, в секс-шоп.

5. Тайком впиши секс в его план на неделю. Скорее всего, он удивится, увидев в ежедневнике фразу типа "секс в четверг с 20:00 по 21:00". Но вряд ли откажется.

