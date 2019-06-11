Медик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексом

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Нужда человека в интимных связях определяется в первую очередь биологическими особенностями - т.н. половой конституцией или темпераментом, определенными показателями тела и организма.

Об этом сообщает портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Алексея Вилкова.

По его словам, с половой конституцией человек рождается и не может ее изменить потом. Далее, с течением времени, на биологические особенности накладывается черты характера. Они создают успешное восприятие себя и своих возможностей либо позиционирование с формированием негативного сексуального сценария.

Читайте также"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса"Негативный сексуальный сценарий не означает наличие слабой половой конституции. Практика знает много примеров, когда сильные телом мужчины не могли реализовать свой потенциал и погружались в пучины самоудовлетворения и порнозависимость", − утверждает Вилков.

По его мнению, во многом проявление сексуальности по большей части зависит от восприятия своего тела, как человек принимает себя или отвергает, "ценит или стесняется телесности, показывает или прячет ее".

Напомним, ранее ученые рассказали, как связаны хриплый голос и желание женщин заняться сексом. Стало известно, почему у людей пропадает желание заняться сексом.