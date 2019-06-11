Медик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексом

11 июня 2019, 04:10

В общем-то, интинкт и похоть, оказывается, не очень-то связаны с желанием секса.

Либидо
Иллюстративное фото / aspekty.net

Нужда человека в интимных связях определяется в первую очередь биологическими особенностями - т.н. половой конституцией или темпераментом, определенными показателями тела и организма.

Об этом сообщает портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Алексея Вилкова.

По его словам, с половой конституцией человек рождается и не может ее изменить потом. Далее, с течением времени, на биологические особенности накладывается черты характера. Они создают успешное восприятие себя и своих возможностей либо позиционирование с формированием негативного сексуального сценария.

Читайте также"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса"Негативный сексуальный сценарий не означает наличие слабой половой конституции. Практика знает много примеров, когда сильные телом мужчины не могли реализовать свой потенциал и погружались в пучины самоудовлетворения и порнозависимость", − утверждает Вилков.

По его мнению, во многом проявление сексуальности по большей части зависит от восприятия своего тела, как человек принимает себя или отвергает, "ценит или стесняется телесности, показывает или прячет ее".

Напомним, ранее ученые рассказали, как связаны хриплый голос и желание женщин заняться сексом. Стало известно, почему у людей пропадает желание заняться сексом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
тело секс интим сексолог
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:10
Медик объяснил, как и почему людей тянет заниматься сексом
03:07
"Намного старше": экстрасенс определил психологический возраст Зеленского
02:02
Чемпионка мира по фитнесу посоветовала, что стоит перестать есть
01:16
Эксперты рассказали, как превратить секс в позе "наездница" в пир плоти
00:32
Жена Позитива взбудоражила сеть пикантной позой: на фото просто жара
10 июня, понедельник
23:52
Украина - Люксембург - 1:0: Яремчук приносит победу Видео
23:52
Главные новости 10 июня: трагедия в Одессе, Зеленского позвали в суд и в Москве обиделись на Киев Фото Видео
23:35
Украина - Люксембург - 1:0: текстовая трансляция отборочного матча на Евро 2020, все подробности
23:34
"Фото могут шокировать": в одесской психбольнице вспыхнул пожар, есть жертвы Фото Видео
23:06
В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб, опубликованы фото и видео Фото Видео
22:31
"Критический уровень": у Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение — СМИ
22:04
Врач рассказал об опасном онемении рук или ног
21:58
Филарет признался, что его заставили лечь в больницу
21:29
Бари Алибасов, вероятнее всего, никогда не сможет глотать — PR-директор
20:16
Российских спортсменок наградили под гимн СССР Видео
19:39
"Зеленский так шутит?": в России обиделись на Украину за срыв отвода вооружений на Донбассе
19:36
Диетолог рассказала о пользе клубники
19:35
Одесский кинофестиваль 2019: даты проведения и особые гости
19:05
Журналистка сказала, куда Зеленский хочет переместить АП
19:00
Live Jazz Monday в Киеве: список концертов на июнь Видео
18:49
Близехонько: сегодня ночью можно будет воочию насладиться Юпитером
18:31
Зеленский отправит на покой 13 глав ОГА
18:10
Рианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе
18:05
Звезда светской хроники: разведенный глава Нафтогаза Коболев выгулял новую пассию Фото
17:56
Сериал Чернобыль вызвал интерес к возобновляемой энергии: эксперт рассказал, как не повторить катастрофу
17:50
"Изверг и неадекват": в маршрутке из Киева "отметелили" женщину, опубликованы фото
17:40
Перепись населения с помощью смартфона: в Кабмине предлагают отказаться от бумажного анкетирования
17:30
На концерте в честь Труханова с Билык и Барских рухнула сцена Видео
17:27
Роспуск Рады: Зеленского позвали в суд Видео
17:22
Известная украинская спортсменка собралась в политику
17:02
В Рось упал микроавтобус с пестицидами: пробы воды, гибель рыбы и можно ли купаться
16:55
Львовские шахтеры страйкуют: перекрыли международную трассу
16:40
Если проснется: жуткие подробности здоровья Алибасова
16:20
"Как кинджалом по сердцу": Супрун пропесочила украинцев за пристрастие к шаурме
16:19
Российские паспорта в ОРДЛО: появились свежие детали
16:10
Эмбер Херд без белья сверкнула грудью на прогулке
15:52
Коп сбил мальчика в Конотопе: СМИ узнали хорошие новости о состоянии ребенка
15:36
Сергей Лазарев обложил Светлану Лободу матом на МузТВ-2019
15:30
"Где мой кот?": Бари Алибасов, который смачно отхлебнул КРОТа, открыл глаза и заговорил
15:25
Мураев, Вилкул, Кернес: названа первая десятка списка обновленного Оппоблока
15:25
Столкновение теплохода и херсонского катера в Венгрии: число жертв возросло до 20-ти
15:12
Злоумышленники сообщили о наличии мины на Ровенской АЭС
15:09
Томенко и Катеринчук: Гриценко "засветил" первую пятерку своего избирательного списка
14:51
В Гаагском трибунале обнародовали позиции Украины и России
14:10
Неправильно заживает: у Алибасова новые проблемы со здоровьем
14:08
"Пусть прибьют пасти свои": Кошевой отчихвостил людей Порошенко за критику Зеленского Видео
14:00
Источник: Олимпик в УПЛ заменит Черноморец
13:59
"Ярость градусов": синоптик рассказала, когда отступит жара в Украине
13:33
"У нас есть амбиция": Ляшко вознамерился стать у штурвала новой Верховной Рады
13:30
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в первой серии Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять