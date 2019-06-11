Эксперты рассказали, как превратить секс в позе "наездница" в пир плоти

Иллюстративное фото / Остроумно

Поза наездницы очень популярна среди людей, часто занимающихся сексом – ведь у дам появляется контроль над действиями, а мужчине открывается отличный вид на партнершу.

Журналисты портала Cosmo подготовили несколько советов от сексологов для тех, кто хочет устроить реальное конскую ночь любви.

Совет №1. Партнерша крепко и чувствительно кладет руку на пенис. Соответственно, партнеру будет легко ей помочь правильно усесться сверху. Во-вторых, дама сможет контролировать презерватив – если пара предпочитает именно такую контрацепцию.

Читайте такжеПати в кровати: Топ-5 секс-игр для постелиСовет №2. Сказать комплимент. Если мужчине понравится вид из-под партнерши, то он обязан сказать ей об этом и присовокупить какую-нибудь приятность.

Совет №3. Выбрать путь, смазать "жезл любви" и слиться в одно неделимое целое существо. По стандарту, такая задачу обычно возлагается на женщину. Но партнеру ведь ничто не мешает сжать несильно ее бедра и показать, какой ритм нравится ему.

Совет №4. Женский оргазм – приоритетен. Поскольку поза наездницы почти всегда способствует обоюдному оргазму, пускай поласкает, например, мизинцем, клитор. А чтобы наверняка − лучше подключить какой-нибудь другой палец.

Напомним, ранее ученые рассказали, как секс-позы самые травмоопасные. До этого медики рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов.



