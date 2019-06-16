Открытки и пожелания: незабываемые поздравления с Днем медика 2019 на русском и украинском языках

День медика 2019 выпал на 16 июня.

В этот праздник мы поднимаем бокалы за самоотверженных людей, которые посвятили свою жизнь спасению жизни и здоровья своих ближних. Они заслужили самых добрых слов и душевных пожеланий.

Поэтому Главред подобрал лучшие поздравления с Днем медицинского работника на русском языке и привітання з Днем медика українською мовою.

Читайте такжеПривітання з Днем медичного працівника – листівки та тексти

Короткие поздравления с Днем медика в прозе и стихах

2 смс - 99 символов:

В День медика хочу пожелать славно трудиться во благо здоровой нации и счастливо жить во имя любви.

***

3 смс - 138 символов:

Пусть настроение будет на подъеме,

Всегда царит достаток в вашем доме,

Добром, любовью полнятся сердца

С Днем медика! И счастья без конца!

***

Читайте такжеС Днем медика – душевные и матерные поздравления и открыткиВы несете людям здоровье, возвращаете улыбки на лица пациентов, дарите счастье целым семьям, пусть же все это Господь пошлет и вам, чтобы и в вашей семье были здоровье, улыбки и счастье.

***

Желаю по работе лишь больницу посещать,

И каждый день с улыбкою и радостью встречать.

За милосердие и труд вас мир благодарит,

И пусть за вашу доброту Господь всегда хранит.

***

Тебя, как медика, поздравляю с праздником! Продолжай выполнять свое важнейшее дело так же грамотно, благородно, с душой! И пускай все твои пациенты будут послушны и благодарны, соблюдая все назначения, выздоравливая и даря искренние улыбки!

***

2 смс - 117 символов:

Наши медики сердобольные,

Будьте жизнью всегда довольные,

Пусть вам солнышко улыбается,

И зарплата вверх поднимается!

Короткі привітання з Днем медика в прозі та віршах

Шановні колеги! Щиро вітаю вас із Днем медичного працівника. Від усієї душі зичу міцного здоров’я, Успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

***

Я сьогодні привітати хочу

І сказати спасибі – лікарю.

Друже, тобі вітання я приурочу

Як найкращому в світі цілителю!

З великої літери я починати

Запропонував би це слово писати.

Альтруїзм, благородство, турбота -

Щоденна Ваша робота.

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

***

У день медпрацівника я вам бажаю,

Щоб здоров'я вас не підвело,

Щоб з успіхом ви по життю крокували,

Щоб у справах вам різних щастило!

Адже працьовитість - ваша нагорода,

У вашу лише честь вітання моє!

Ви - наша гордість і наша відрада,

Вам довіряємо здоров'я своє!

***

Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!

***

У цей день бинта та вати

Вип'ємо спирту, як солдати.

За здоров'я медицини –

Поцілунок замість вакцини!

***

Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!