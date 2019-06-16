Открытки и пожелания: незабываемые поздравления с Днем медика 2019 на русском и украинском языках

Главред подобрал лучшие поздравления с Днем медицинского работника на русском языке и привітання з Днем медика українською мовою.
День медика 2019 выпал на 16 июня.
В этот праздник мы поднимаем бокалы за самоотверженных людей, которые посвятили свою жизнь спасению жизни и здоровья своих ближних. Они заслужили самых добрых слов и душевных пожеланий.
Поэтому Главред подобрал лучшие поздравления с Днем медицинского работника на русском языке и привітання з Днем медика українською мовою.
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Короткие поздравления с Днем медика в прозе и стихах
2 смс - 99 символов:
В День медика хочу пожелать славно трудиться во благо здоровой нации и счастливо жить во имя любви.
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3 смс - 138 символов:
Пусть настроение будет на подъеме,
Всегда царит достаток в вашем доме,
Добром, любовью полнятся сердца
С Днем медика! И счастья без конца!
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Читайте такжеС Днем медика – душевные и матерные поздравления и открыткиВы несете людям здоровье, возвращаете улыбки на лица пациентов, дарите счастье целым семьям, пусть же все это Господь пошлет и вам, чтобы и в вашей семье были здоровье, улыбки и счастье.
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Желаю по работе лишь больницу посещать,
И каждый день с улыбкою и радостью встречать.
За милосердие и труд вас мир благодарит,
И пусть за вашу доброту Господь всегда хранит.
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Тебя, как медика, поздравляю с праздником! Продолжай выполнять свое важнейшее дело так же грамотно, благородно, с душой! И пускай все твои пациенты будут послушны и благодарны, соблюдая все назначения, выздоравливая и даря искренние улыбки!
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2 смс - 117 символов:
Наши медики сердобольные,
Будьте жизнью всегда довольные,
Пусть вам солнышко улыбается,
И зарплата вверх поднимается!
Короткі привітання з Днем медика в прозі та віршах
Шановні колеги! Щиро вітаю вас із Днем медичного працівника. Від усієї душі зичу міцного здоров’я, Успіхів у роботі, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.
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Я сьогодні привітати хочу
І сказати спасибі – лікарю.
Друже, тобі вітання я приурочу
Як найкращому в світі цілителю!
З великої літери я починати
Запропонував би це слово писати.
Альтруїзм, благородство, турбота -
Щоденна Ваша робота.
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Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров'я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!
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У день медпрацівника я вам бажаю,
Щоб здоров'я вас не підвело,
Щоб з успіхом ви по життю крокували,
Щоб у справах вам різних щастило!
Адже працьовитість - ваша нагорода,
У вашу лише честь вітання моє!
Ви - наша гордість і наша відрада,
Вам довіряємо здоров'я своє!
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Сьогодні ми відзначаємо День медичного працівника. Це люди, які допомагають усім залишатися здоровими і життєрадісними. Тому в першу чергу хочеться побажати їм вдячних і щасливих пацієнтів, а також успіхів і благополуччя у Вашій роботі. Зі святом!
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У цей день бинта та вати
Вип'ємо спирту, як солдати.
За здоров'я медицини –
Поцілунок замість вакцини!
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Напевно немає людини, яка змогла б у своєму житті обійтися без допомоги лікаря. Твоя професія рятує життя і сприяє вступу на такий бажаний шлях оздоровлення. Саме ти і твої колеги вселяють людям віру в майбутнє і вдихають новий виток життя. Зі святом тебе!