Лакомиться чаем с груди: Сеть разрывает новый эротический флешмоб

В интернете с бешеной скоростью набирает популярность очередной флешмоб, участницы которого стараются удержать предметы на своих грудях.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Daily Dot.

Инициатором флешмоба стала японская пользовательница Twitter под ником Hcupadman. Она продемонстрировала на камеру, что может поставить стакан с чаем на грудь и отпивать из него.

Пост девушки стал вирусным, набрав около 70 тысяч лайков и ретвитов. Множество пользовательниц Сети немедленно начали снимать и опубликовывать аналогичные видео и снимки.

Поскольку в большинстве случаев они отпивали азиатский пенящийся чай (bubble tea), то флешмоб получил название Hands-Free Bubble Tea challenge.

Напомним, в последние пару лет в Сети были популярны флешмобы с обнажением ягодиц, а также с прикрыванием интимных мест фруктами.