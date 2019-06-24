В Индии посадили в тюрьму парня, отказавшегося жениться после секса

Секс. Иллюстративное фото / Krasotka.ee - Postimees

29-летний Рама Редди из Бангалора (Индия) угодил в тюремную камеру, после того как свел знакомство с женщиной через Tinder и разово занялся с ней сексом.

Такое сообщение опубликовал местный портал Bangalore Mirror. По данным журналистов, девушка по имени Мира, с которой он встречался, утверждала в полиции на допросе - мол, парень "притворялся порядочным человеком с серьезными намерениями". Но после того, как она ему отдалась, не захотел вступать в брак, как то положено по обычаям и законодательству Индии.

"Наши отношениям продились месяц. В Tinder он притворялся хорошим и порядочным, но хотел лишь физической близости, не испытывал чувств. После секса в его квартире он заявил, что я вынудила его это сделать. Это ложь. Он сам заставил меня переспать. Я предложила пожениться, но он просто отклонил предложение, заявив, что не готов к обязательствам, а еще посоветовал мне не попадаться ему на глаза. Буквально на следующее утро после нашей ночи он бросил меня. Мне было так противно, ведь меня использовали", - заявила девушка журналистам.

Сейчас Редди находится под стражей и ожидает суда.

Напомним, ранее в Индии никогда не занимавшаяся сексом женщина умудрилась родить ребенка. До этого сообщалось о том, что индийские студенты "приманивают" первый секс презервативами на дереве.