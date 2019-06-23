Нега и возбуждение: в Сети опубликовали серию откровенных ч/б фото голых моделей

В Сети опубликовали свежую подборку работ известной специалистки по ню-фотографии - американки Джуди Дейтер.

Ее становление как художника пришлось на конец 1960-х годов – самый расцвет сексуальной революции и феминистического движения в США, сообщает портал Камералабс. Как считают критики, Дейтер в большинстве своих работ исследовала природу женственности, позволяя женскому телу и визуальным образам "рекомендовать самих себя", переводя диалог в категории эстетики и философии.

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку изысканной ретро-эротики. До этого фотограф "отщелкал" голых девушек в гламурных обстоятельствах