В Сеть залили "горячущую" подборку сделанных на Полароид эротических фото

В Сети опубликовали подборку работ известного фотографа из Брюсселя - Кирстен Тис ван ден Ауденарде, которая специализируется на сделанных мгновенно эротических фото.

Как сообщается на специализированном портале Камералабс, девушку разочаровала идеальность цифровой фотографии, и она начала снимать на аппарат типа Полароид. Потому она купила моментальную фотокамеру Impossible Project’s I-1 и начала работать.

Как утверждают критики, ню-снимки, сделанные ван ден Ауденарде, крайне похожи на эротически-мечтательные и сновидческие картинки.

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку снимков обнаженных моделей на фоне пейжазей. Позднее в интернет "залили" серию психоделической японской эротики.



