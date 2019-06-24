Грудастая порнозвезда-"мамочка" завела фанатов откровенными фото

Шикарнотелая порноактриса Ава Аддамс порадовала своих фанатов порцией откровенных фото, выложенной на Instagram.

Она родилась в Гибралтаре во французской семье. Причем по материнской линии у Аддамс есть испанские корни, а по отцовской — итальянские.

Вместе с семьей она еще в раннем детстве переехала в Хьюстон, столицу штата Техас (США). Еще с юных лет она начала трудиться моделью и актрисой. Постепенное ее кривая да нелегкая через эротические съемки для изданий типа Playboy в порноиндустрию. По состоянию на сегодняшний день она снялась более чем в 500 фильмах и роликах.

К слову, сейчас на страницу Аддамс в Instagram подписаны 2,8 млн человек.

Напомним, ранее жгучая порнозвезда-испанка Бриджиж Би "завела" фанатов снимками голой и топлесс. А чуть ранее ее молодая товарка Кимми Грэнжер побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью.



