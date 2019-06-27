Секс-игрушки своими руками: как легко и просто устроить интим дома

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Если соблюдать правила гигиены и беречь организм, то за секс-игрушками можно и не идти в специализированный магазин, а обойтись теми предметами, что уже есть дома.

Эксперты портала Cosmo опубликовали несколько бытовых вещей, прекрасно подходящих для половых излишествах.

№1. Гусиное перо из подушки. Возьмите и проведите им по коже партнера/партнерши. Затем коварно спускайте все ниже и ниже к гениталиям. Прикосновение пера возбуждает и усиливает ощущения от секса.

Читайте также"И чемодан с секс-игрушками": Бывший бойфренд Ким Кардашьян рассказал об интиме с ней№2. Лед. Использовать замороженную воду лучше всего в оральном сексе либо ласкать кубиками соски, например.

№3. Глазная повязка. Ее можно сотворить из шейного платка, галстука либо вовсе куска ткани. Ограничение одного из органов чувств наверняка стимулирует работу остальных и даст возможность избавиться от сексуальных запретов.

№4. Душ. Тут все просто - берите, скручивайте на время лейку и вволю экспериментируйте с потоком и температурой воды на гениталиях.

№5. Шарф/веревка. Свяжите партнеру запястья либо привяжите руки к кровати, а дальше делайте все, чего захочется и все, против чего он не будет протестовать.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие секс-игрушки сильнее всего популярны у украинцев. В Сеть выложили подборку фото самодельных секс-игрушек времен СССР.