Секс-игрушки своими руками: как легко и просто устроить интим дома

27 июня 2019, 01:15

Оказывается, при должном старании устроить шикарный секс можно даже без похода в секс-шоп.

Женщина в постели
Иллюстративное фото / Eva.ru

Если соблюдать правила гигиены и беречь организм, то за секс-игрушками можно и не идти в специализированный магазин, а обойтись теми предметами, что уже есть дома.

Эксперты портала Cosmo опубликовали несколько бытовых вещей, прекрасно подходящих для половых излишествах.

№1. Гусиное перо из подушки. Возьмите и проведите им по коже партнера/партнерши. Затем коварно спускайте все ниже и ниже к гениталиям. Прикосновение пера возбуждает и усиливает ощущения от секса.

Читайте также"И чемодан с секс-игрушками": Бывший бойфренд Ким Кардашьян рассказал об интиме с ней№2. Лед. Использовать замороженную воду лучше всего в оральном сексе либо ласкать кубиками соски, например.

№3. Глазная повязка. Ее можно сотворить из шейного платка, галстука либо вовсе куска ткани. Ограничение одного из органов чувств наверняка стимулирует работу остальных и даст возможность избавиться от сексуальных запретов.

№4. Душ.  Тут все просто  - берите, скручивайте на время лейку и вволю экспериментируйте с потоком и температурой воды на гениталиях.

№5. Шарф/веревка. Свяжите партнеру запястья либо привяжите руки к кровати, а дальше делайте все, чего захочется и все, против чего он не будет протестовать.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие секс-игрушки сильнее всего популярны у украинцев. В Сеть выложили подборку фото самодельных секс-игрушек времен СССР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
секс интим гениталии секс-игрушки секс-игрушка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:15
Секс-игрушки своими руками: как легко и просто устроить интим дома
00:28
Ульяна Супрун рассказала о вреде добавленного сахара в сладких напитках и йогуртах
26 июня, среда
23:36
В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в нардепы получили от ворот поворот
23:19
"Теперь России решать": Волкер прореагировал на разведение военных сил на Луганщине
23:03
Порнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фото Фото
22:32
"Будешь в Гааге, подонок": Нардеп Гончаренко в ПАСЕ отчеканил на все корки российского делегата Видео
22:23
"В боксе много дерьма": известный боксер недоволен, что Усику дали шанс стать чемпионом
21:47
Известный футболист выдворен из сборной за сексуальные домогательства
21:39
В НАТО рассказали, как отобьются от России после разрыва ракетного договора
21:32
Итальянский клуб подпишет украинского футболиста
21:13
Участница Голос країни Татьяна Амирова представила сингл Не спеши
20:58
В МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков
20:19
Освобождение украинских моряков: Россия отписала Украине ноту с "лазейками" для Киева
20:09
Транзит газа: эксперт разложил по полочкам, на что может рассчитывать Украина
20:03
В ГБР рассказали, фигурантом скольких уголовных дел стал Порошенко
19:14
Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС Видео
19:00
Вятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Бандеры и Шухевича
18:35
Жена Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тысяч гривен
18:30
Слуга народа заставит глотать пыль остальные партии на выборах в Раду - соцопрос
18:29
Буффон согласился стать запасным в Ювентусе
18:09
Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин, на повестке дня - Украина
18:05
Оппоблок стал первым номером в бюллетене на выборах в Раду
18:01
В российском парламенте радостно подмахнули закон Путина о разрыве ракетного договора
17:58
Премьеру Гройсману доверяет каждый пятый украинец - опрос
17:55
Яценюк призвал Раду срочно собраться из-за возвращения России в ПАСЕ
17:31
Atlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений
17:15
Возобновление полномочий РФ в ПАСЕ отложили: названа причина
16:24
Кабмин накинул узду на тариф на отопление для украинцев: детали
16:17
Украинская сборная выиграла две медали Европейских игр
16:10
"Сиськи опять пропали": звезда сериала Школа разделась до кружевного белья
16:06
Главные новости 26 июня: подвижки в разрешении конфликта на Донбассе и свежий рейтинг партий Видео
16:05
Известные украинские футболисты устроили зажигательные танцы на столе
16:03
В ЦИК обьявили порядковые номера партий в бюллетене
15:51
Сваты 6 сезон: дата выхода нового сезона скандального сериала
15:46
Любовь не остановить: Пленный украинский моряк женился прямо в московском СИЗО Видео
15:42
Суд обьяснил, почему отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича Видео
15:18
Евровидение-2020: дата и город проведения конкурса в Нидерландах
15:17
Первый этап разведения сил: украинские военные покинули позицию у Станицы Видео
14:44
Звонила: Оля Полякова выпустила новый летний хит Видео
14:30
В "ДНР" официально назвали убийц Захарченко и Моторолы
14:18
"Otto наступает": синоптик предупредила о "выходках" фронта в Украине Видео
14:06
Днепр-1 подписал первого в истории легионера
14:05
Зеленский внес на рассмотрение Кабмина 8 новых кандидатов на посты глав ОГА
14:04
Atlas Weekend 2019: София Ротару станет одним из хедлайнеров фестиваля
13:51
Могу без них: Регина Тодоренко выйдет замуж без трусов
13:20
У советника Порошенко и кандидата в нардепы от Европейской Солидарности проходят обыски
13:18
"Оппозиционную платформу - За жизнь" покинули все партийные организации Одесской области
12:39
Выборы в Раду: партия Порошенко обскакала Батькивщину — новый рейтинг Видео
12:27
В Украину не пустили депутата Госдумы России
12:08
Известный футболист сделал тату в честь победы Украины на ЧМ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять