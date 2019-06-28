Эксперты рассказали, как парам преодолеть скованность в сексе

Секс / Limon.ee - Postimees

Довольно часто и мужчинам, и женщинам крайне сложно попросить партнера/партнершу отчебучить чего-нибудь необычно в плане секса.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Cosmo со ссылкой на экспертов. Они собрали несколько позитивных историй своих клиентов − о том, как они преодолевали свои сексуальные препоны.

"Я долго собиралась попросить его о более долгой прелюдии. А когда наконец решилась,он буквально вскричал, почему я не сказала этого раньше! И наш секс перестал походить на быстрое удовлетворение нужды одного из партнеров", − Светлана, 29 лет.

Читайте такжеСупрун разъяснила новые правила секса в Украине на примере чая"Мне хотелось услышать его стоны, а он почему-то считал, что они меня раздражают. Да и куннилингус я любила чаще, чем раз в год. Один разговор — и всё решилось", − Ангелина, 28 лет.

"Однажды я попросила его поцеловать мои ступни… Выяснилось, что он сам хотел это предложить, но боялся отказа", − Ульяна, 28 лет.

"С детства мечтала стать стюардессой, а потом решила, что можно попробовать ролевую игру. Оказалось, ему это тоже интересно", − Дина, 24 года.

Напомним, ранее медики рассказали о правилах незащищенного секса. Позднее психотерапевт рассказал, какие правила нужно соблюдать ради хорошего секса в семье.

Какие правила нужно соблюдать ради хорошего секса в семье: советы психотерапевта