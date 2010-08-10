В Западной Украине есть вероятность подтоплений

Существует вероятность подтопления на территории Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей. Об этом на расширенном селекторном совещании с руководителями областных государственных администраций заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, проинформировали «Главред» в пресс-службе правительства. Клюев сообщил, что по прогнозам метеорологов в Западной Украине ожидаются значительные осадки. Вице-премьер поручил руководителям упомянутых регионов принять необходимые профилактические меры и держать ситуацию под полным контролем.