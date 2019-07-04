Что делать женщинам во время секса с мужчинами с большими пенисами: сексолог дала совет

Иллюстративный подход / CMT: Научный подход

Несмотря на очень широко распространенный стереотип - мол, для хорошего и мультиоргазменного секса женщине непременно нужен партнер с большим пенисом, на деле это далеко не так.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Здоровье 24 со ссылкой на сексолога Ольгу Василенко. По ее словам, самые чувствительные зоны находятся сразу возле входа во влагалище. К тому же, средняя глубина женского "цветка" не превышает 9-10 сантиметров, и, если ее партнер, что называется - "мал, да в корень пошел", то практически наверняка секс будет болезненным.

Читайте такжеСмертельный размер: Миллиардер-ювелир умер, пытаясь с хирургами увеличить пенисЕсли же все-таки дама решилась на интим с мужчиной с большим пенисом, то ей непременно нужно соблюсти несколько правил:

1) Не жалеть смазки и обильно использовать ее для вагины;

2) Стимулировать половые органы руками - ради лучшей подготовки и растяжения;

3) Не отдавать мужчине контроль над фрикциями и самой рулить глубиной проникновения и скоростью;

4) Позы выбирать попроще и неглубокие. К примеру, миссионерскую поза, но со скрещенными ногами. Либо поза сверху под наклоном к партнеру, где женщина сама контролирует угол проникновения.

Напомним, ранее медики объяснили, как жара влияет на размер гениталий. До этого ученые выяснили, пенисы какой длины наверняка принесут женщинам удовлетворение.