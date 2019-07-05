Топ-5 надежных способов вернуть огонь в сексуальную жизнь

5 июля 2019, 05:19

В общем и целом, эксперты утверждают, что никак нельзя людям давать затухать огню своей сексуальной жизни.

Секс и еда
Секс и еда / Medportal

В случае, если крепкой и спаянной паре начала наскучивать сексуальная жизнь, то всегда есть несколько способов вернуть ее на былые высоты.

Такое сообщение опубликовал портал Cosmo со ссылкой на экспертов.

Способ №1. Ролевые игры. Они почти всегда способны выводить сексуальную жизнь на новый уровень. Конечно, паре нужно доверять друг друг и иметь чувство юмора, но в итоге никто не уйдет обиженным.

Способ №2. "Подбрасывайте дровишек в костер чувств". Как правило, если пара давно, то с великой долей вероятности каждый давно бросил следить за внешностью и одеждой. Поэтому порой просто достаточно вместо удобных тренировочных штанов или застиранного халата облачиться в красивое и соблазнительное белье.  

Читайте такжеЧто делать женщинам во время секса с мужчинами с большими пенисами: сексолог дала советСпособ №3. Не дайте ветру бытовых забот задуть пламя страсти. Тут стоит писать партнеру/партнерше писать SMS-сообщение или в мессенджер о том, как жестко и в каких позах Вы будете его любить. 

Способ №4. Забудьте об обыденности. Если пара все время занимается сексом одним и тем же образом, то он наскучит весьма скоро.  Так что нужно открывать Камасутру и искать позу, интим в которой не чреват травмами и не нуждается в спортивной подготовке.

Способ №5. Говорите откровенно. Никто, как правило не имеет прибора для чтения мыслей, поэтому если секс Вам наскучил, то скажите партнеру/партнершу об этом.  И вместе решите этот вопрос - ярко и со множество оргазмов.

Напомним, ранее секс-тренер рассказала о том, как тремя способами наверняка довести до идеала интимную жизнь. До этого психологи нашли необычный способ для пар укрепить отношения и улучшить секс.

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