Доигралась до приступа: Женщина пошла на секс-фестиваль свингеров и получила инфаркт

В общем, всякие секс-излишества бывают просто очень и очень опасными для здоровья.
В графстве Вустершир (Англия, Великобритания) женщину-посетительницу трехсуточного фестиваля свингерского секса Swingfields Festival и получила сердечный приступ.
Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. По данным журналистов, 52-летняя женщина внезапно начала задыхаться. Ей сразу оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу на вертолете. Тамошние медики диагностировали у женщины инфаркт.
"700 свингеров, пришедших на фестиваль, были шокированы инцидентом. Однако вскоре все благополучно обо всем забыли и продолжили веселиться и участвовать в играх. Некоторые из лагеря шутили, что она просто перестаралась в одной из игр", — рассказал анонимный источник журналистам.
Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Ее к вечеру понедельника, 8 июля, планируют выписать из больницы.
Напомним, ранее мужчина устроил публичную трансляцию "секс-фестиваля", устроенного его пасынком. В США учительница на полтора десятилетия лишилась секса из-за редкой болезни.