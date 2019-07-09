Доигралась до приступа: Женщина пошла на секс-фестиваль свингеров и получила инфаркт

Фестиваль свингеров Swingfields Festival / The Playgrounds

В графстве Вустершир (Англия, Великобритания) женщину-посетительницу трехсуточного фестиваля свингерского секса Swingfields Festival и получила сердечный приступ.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. По данным журналистов, 52-летняя женщина внезапно начала задыхаться. Ей сразу оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу на вертолете. Тамошние медики диагностировали у женщины инфаркт.

"700 свингеров, пришедших на фестиваль, были шокированы инцидентом. Однако вскоре все благополучно обо всем забыли и продолжили веселиться и участвовать в играх. Некоторые из лагеря шутили, что она просто перестаралась в одной из игр", — рассказал анонимный источник журналистам.

Сейчас состояние женщины стабилизировалось. Ее к вечеру понедельника, 8 июля, планируют выписать из больницы.

Напомним, ранее мужчина устроил публичную трансляцию "секс-фестиваля", устроенного его пасынком. В США учительница на полтора десятилетия лишилась секса из-за редкой болезни.