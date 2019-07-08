Порнозвезда засветила свою громадную грудь и тело в откровенном белье

Известная американская порноактриса и звезда MILF-жанра Алура Дженсон порадовала своих 1,1 млн подписчиков в Instagram очередной порцией откровенных фото.

Она родилась во Флоренции (Италия) 31 мая 1977 года - в семье военнослужащих ВВС США. Уже через год родители увезли ее на свою Родину - где Алура и выросла в небольшом городке в штате Нью-Джерси.

После окончания школы девушка пошла по стопам родителей и поступила на службу в ВС США, где проработала более десяти лет как специалист по физической реабилитации. За это время Алура вышла замуж и родила двоих детей.

Читайте такжеПорнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фотоВ 2010 году развелась с мужем, уволилась из армии и переехала в Лас-Вегас, где начала работать стриптизершей в клубе Palomino.

Уже в 2012-м Дженсон снялась в своем первом порнофильме и затем быстро прославилась в MILF-жанре (секса со зрелыми женщинами).

Дженсон снималась для известных студий - Naughty America, Lethal Hardcore, Brazzers, Wicked, Evil Angel, Jules Jordan Video, Kink.com, Girlfriends Films, Reality Kings, Devil's Films, Zero Tolerance, Bang Bros.

По состоянию на 2019-й она успела отсняться более чем в 300 порнофильмах

Напомним, ранее популярная порноактриса Кэт Диор дала "перцу", выложив фото в откровенном белье. До этого молодая порноактриса Абелла Дэнжер похвасталась телом на откровенных фото.