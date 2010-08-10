За сутки на Луганщине вспыхнуло 34 пожара

За прошедшие сутки в Луганской области возникло 34 пожара на площади 67 га, из них 2 лесных пожара. В остальных случаях горели трава, сухостой и т.д. Для ликвидации этих пожаров были привлечены 168 человек и 42 единицы техники, информирует УНИАН. Как заявил председатель ОГА Валерий Голенко на селекторном совещании, посвященном мерам по предотвращению пожаров, «в Луганской области ситуация находится под контролем, хотя и очень сложная обстановка». По словам губернатора, только за неделю возникло 253 пожара. Как отметил Голенко, постоянно находятся на боевом дежурстве подразделения МЧС, работники лесного хозяйства, и благодаря принимаемым мерам удается удерживать ситуацию под контролем.