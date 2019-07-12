Развратный интернет: В США юная красотка стала порнозвездой из-за Tinder

Простая американская студентка Эмили стала порноактрисой под псевдонимом Джианна Диор, получив предложение о съемке в известном онлайн-приложении для знакомств Tinder.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистов, агент порностудии нашел Эмили, которой едва исполнился 21 год, в Tinder. Сперва он умело маскировался под романтика, а потом сразу выложил карты на стол.

Эмили тогда с трудом сводила концы с концами – поскольку ей приходилось оплачивать образование в колледже в Алабаме (специализация – психология). Поэтому она трудилась сразу на двух работах − официанткой в японском ресторане и администратором в кабинете окулиста.

Поэтому, по словам девушки, "ей было нечего терять" и она начала порнокарьеру. По состояни наю 2019-й, Диор успела сняться более чем в 80 порносценах и фильмах − для студий Bang Bros, Brazzers, Cherry Pimps, Girlsway, Mofos, New Sensations, Reality Kings.

Естественно, что семья отвернулась от девушки. Только ее отец (истовый христианин) постоянно пишет письма, в которых просит вернуться к учебе.

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