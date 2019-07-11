Сношаться по-людски. Мужчина угодил в больницу со стаканом в анусе после любовных игр

11 июля 2019, 22:15

Вряд ли, конечно, боль от стаканчика можно сравнить с казнью через посажение на кол, но, думается, ощущения мужчине довелось испытать пренеприятнейшие.

Стаканчик
Стаканчик. Иллюстративное фото / stakanchik.com

В столице РФ неистовое желание пары разнообразить свою сексуальную жизнь привело к госпитализации мужчины. 

Об этом сообщает портал МК со ссылкой на собственные источники. По их данным, идея попробовать что-то новое в постели пришла в голову 49-летней женщине, а ее 52-летний гражданский муж после недолгих уговоров дал согласие. 

Во время перерыва в очередном секса, баловница бросилась на кухню, взяла пластиковый стаканчик и засунула в анус своего любовника. Однако далее был весьма болезненный конфуз, когда дама не смогла его оттуда достать.

Прибывшая скорая доставила мужчину в больницу. Хирурги извлекли стакан относительно быстро, но ткани его прямой кишки воспалились и отекли. Соответственно, на незадачливый любовник вынужден пробыть на лечении еще несколько суток.

Напомним, ранее в США жена во время секс-игр запихала мужу в анус освежитель воздуха. В Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис.

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