Сношаться по-людски. Мужчина угодил в больницу со стаканом в анусе после любовных игр

Стаканчик. Иллюстративное фото / stakanchik.com

В столице РФ неистовое желание пары разнообразить свою сексуальную жизнь привело к госпитализации мужчины.

Об этом сообщает портал МК со ссылкой на собственные источники. По их данным, идея попробовать что-то новое в постели пришла в голову 49-летней женщине, а ее 52-летний гражданский муж после недолгих уговоров дал согласие.

Во время перерыва в очередном секса, баловница бросилась на кухню, взяла пластиковый стаканчик и засунула в анус своего любовника. Однако далее был весьма болезненный конфуз, когда дама не смогла его оттуда достать.

Прибывшая скорая доставила мужчину в больницу. Хирурги извлекли стакан относительно быстро, но ткани его прямой кишки воспалились и отекли. Соответственно, на незадачливый любовник вынужден пробыть на лечении еще несколько суток.

Напомним, ранее в США жена во время секс-игр запихала мужу в анус освежитель воздуха. В Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис.