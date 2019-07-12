Чтобы липкие и влажные сны: порнозвезда светанула грудью и телом на пачке откровенных фото

Известная американская порноактриса Моник Александер снова порадовала 878 тысяч своих подписчиков в социальной сети Instagram, выложив пачку свежих откровенных фото.

Она начала танцевать стриптиз в 2000 году (в 18-летнем возрасте) − для того, чтобы получить прибавку к своей основной работе секретарши. Вскоре Александер начала сниматься в эротических журналах. А там и приглашение сниматься в порно не задержалось.

Несколько лет девушка работала только в лесбийском порно, но потом уступила уговорам и начала проливать трудовой пот и с мужчинами.

Вплоть до 2009-го у Александер был эксклюзивный контракт со студией Vivid Entertainment. По состоянию на 2019-й она снялась в более 550 фильмах и роликах.

Напомним, ранее жгучая порнозвезда-испанка Бриджет Би "завела" фанатов снимками голой и топлесс. Позднее порнозвезда с мариупольскими корнями Никки Бенц завела фанатов откровенными фото.