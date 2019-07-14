Ноги как у Кендалл, попу как у Ким: звездный тренер рассказал, как качаются знаменитости

Гуннар Петерсон помогает звездам делать тело мечты / instagram/gunnarfitness

Кендал Дженнер, Хлои Кардашьян, Джей Ло, Сиара, Крис Хемсворт – это лишь малый список знаменитостей, которые доверяют свои фигуры фитнес-тренеру из Беверли-Хиллз Гуннару Петерсону.

Он уже 30 лет занимается персональными тренировками, к нему звезды выстраиваются в очередь. Спортивный гуру решил поделиться с Daily Mail секретами звездных тренировок и диет.

Ноги как у Кендалл

Младшая сестра семейства Дженнер-Кардашьян Кендалл сводит с ума фанатов своими стройными и изящными ногами.

"Подъемы ног лежа на боку делают их стройнее. Не менее эффективны упражнения для внутренней поверхности бедер", - отметил тренер.

Кендалл Дженнер / instagram.com/kendalljenner

Попа, как у Ким

Ну, не совсем как у Ким – у ее сестры Хлои не менее аппетитные и знаменитые ягодицы.

"Если вы хотите сделать упор на ягодицы, нет ничего лучше приседаний, "мертвой тяги" и выпадов. Не забывайте постоянно увеличивать рабочий вес. Потребляйте больше калорий, чем тратите. Много пейте и ешьте только полезную пищу", - советует Петерсон.

Хлои Кардашьян / instagram.com/khloekardashian

Пресс, как у Джей Ло

24 июля Джей Ло будет отмечать 50-летние, однако, такое впечатление, что время над этой женщиной не властно, и она выглядит лучше, чем многие 25-летние девушки – особенно ей завидуют из-за рельефного живота.

"Тренируя пресс, не забывайте о косых мышцах живота. Отличный вариант — боковые наклоны с гантелями. Также следует уделять внимание нижней части спины: здесь расположены мышцы, отвечающие за общий тонус кора. Без становой тяги здесь не обойтись",- советует фитнес-гуру.

Дженнифер Лопес / Instagram/jlo

По словам Петерсона, питание — еще один ключ к успеху. Упор нужно делать на пищу с минимальной степенью обработки. Организм должен получать необходимое количество белка, напоминает тренер. Но раз в неделю все же можно позволить себе и что-нибудь сладкое, добавляет он.

Ранее диетолог сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.